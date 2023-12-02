​Агент: «Без Дивеева статистика ЦСКА ухудшилась»

Агент Олег Ерёмин, который работает с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым, высказался по поводу того, что московская команда регулярно пропускает. По словам агента, отсутствие Дивеева из-за травмы сказывается на показателях «армейцев» в оборонительной линии.

«Если я скажу «нет», то это будет не совсем точно, поскольку с отсутствием Дивеева статистика немного ухудшилась, но в то же время утверждать, что именно это является причиной, тоже на сто процентов нельзя», - так Ерёмин ответил на вопрос Metaratings о том, сказывается ли фактор отсутствия Дивеева.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт в воскресенье, 3 декабря, - против «Ростова» на своём поле. На текущий момент московские «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.