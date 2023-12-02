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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент: «Без Дивеева статистика ЦСКА ухудшилась»

02 Декабря 2023 • 17:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
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Через 19 ч. 27 мин.

Агент Олег Ерёмин, который работает с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым, высказался по поводу того, что московская команда регулярно пропускает. По словам агента, отсутствие Дивеева из-за травмы сказывается на показателях «армейцев» в оборонительной линии.

«Если я скажу «нет», то это будет не совсем точно, поскольку с отсутствием Дивеева статистика немного ухудшилась, но в то же время утверждать, что именно это является причиной, тоже на сто процентов нельзя», - так Ерёмин ответил на вопрос Metaratings о том, сказывается ли фактор отсутствия Дивеева.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт в воскресенье, 3 декабря, - против «Ростова» на своём поле. На текущий момент московские «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Еремин Игорь Дивеев ещё теги

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