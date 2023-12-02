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Тихонов — о матче «Пари НН» - «Урал»: Думаю, что и в этот раз Юран и компания порадуют фанатов победой

02 Декабря 2023 • 17:18 Комментировать
Пари НН
...
Урал
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Через 0 ч. 49 мин.

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Пари НН» сыграет против «Урала».

Эксперт отметил, что это не самый лучший расклад для уральской команды, которая продолжает свое падение, к тому же нижегородцы прилично проявляют себя дома, поэтому он считает, что команда Сергея Юрана порадует своих фанатов.

«Возможно, не обойдется без пропущенных голов, все-таки атака у «шмелей» неплохая, однако в целом я жду уверенной победы «Пари НН», - приводит слова Тихонова Metaratings.ru

Игра состоится сегодня, 2 декабря. 

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