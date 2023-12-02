Григорян рассказал, чего не хватает «Сочи»

Российский тренер и футбольный эксперт Александр Григорян высказался о текущем положении «Сочи» в РПЛ.

«Сочи» не хватает энергетики. Когда я слушаю Александра Точилина, то каким‑то чудесным совпадением я тоже не вижу и не чувствую энергетики. Вам не кажется, что это вещи взаимосвязанные?» — заявил Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».

После 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 11 очков.

В эти минуты подопечные Точилина встречаются с «Крыльями Советов». Портал LiveResult проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.