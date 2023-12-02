Алдонин: После поражения от «Динамо» ЦСКА как угодно, но нужно брать три очка в матче с «Ростовом»

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб сыграет против «Ростова».

Экс-игрок сборной России считает, что «армейцы» после поражения от столичного «Динамо» (2:3) в прошлом туре просто обязаны брать три очка, к тому же, по его мнению, этот матч нельзя сравнивать с кубковой игрой, которая состоялась в минувшую среду.

«Матчи прошлых сезонов не имеют отношения к предстоящей игре Всё будет зависеть от того, как футболисты ЦСКА и «Ростова» справятся с подготовкой», - приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Напомним, что игра состоится завтра, 3 декабря, на «ВЭБ Арене».