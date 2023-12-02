Голкипер «Факела» Беленов — о матче против «Балтики»: Счёт по игре

Голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов подвёл итоги матча 17-го тура против калининградской «Балтики», который завершился вничью со счётом 0:0.

Вратарь отметил, что у него практически не было работы, ведь его одноклубники хорошо проявили себя на подборах и в игре в обороне. По его мнению, результат оказался закономерным.

«Безусловно, мы хотели играть на победу, но не получилось. У нас было больше острых подходов и давления, но забить не смогли», - заявил Беленов в эфире «Матч ТВ».

«Факел» остался на 11-й строчке в турнирной таблице, а «Балтика» выбралась из зоны вылета (14-я позиция).