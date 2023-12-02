Хаджи: Романцев отказал «Спартаку»

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на информацию о том, что легенда «красно-белых» Олег Романцев будет работать в «Пари НН».

«Удивился, когда увидел Романцева в «Пари НН», но когда узнал подробнее, все стало ясно: сам Романцев не хотел работать в структуре «Спартака», — приводит слова Хаджи Sport24.

Специалист отметил, что в «Пари НН» Романцев никак не будет влиять на работу главного тренера Сергея Юрана, у него будет другая должность.

Сегодня, 2 декабря, «Пари НН» примет на своем поле «Урал». Начало матча 17-го тура РПЛ запланировано на 19:30 (мск). Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.