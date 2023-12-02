Осинькин: «В Сочи не стресс, стресс нас ждёт в матче со «Спартаком» - предварительно 17-18 градусов мороза»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- Писарский в старте, главная предматчевая новость. Долго ли сомневались?

- Три гола в трех последних матчах, поэтому я не имел права не поставить его в стартовый состав. Это и ответ на то, как он работает на тренировках, то, насколько он был полезен в тех играх, где выходил на замену и не был игроком стартового состава. Он должен доказывать, у нас конкуренция, потому что условные Шитов и Рахманович, которые играли, когда он был травмирован, на этой позиции, в целом выглядели достаточно хорошо.

- Возвращается в старт Евгеньев. Гапонов не убедил?

- Тоже конкуренция, мы в общем-то понимаем, что у того или иного игрока есть сильные и слабые стороны. Сейчас в этом матче решили, что Евгеньев будет более полезен здесь и сейчас.

- Ваш ассистент Сергей Булатов сегодня дисквалифицирован на игру. Определили ли ему какую-то роль на трибуне?

- Вместе с аналитиками нашими попробует найти слабые и сильные места в нашей игре, игре соперника. Сообщит нам об этих таких нюансах.

- Погодные условия в Сочи отличаются от того, что происходит на большей части страны. Это такой приятный стресс для организма?

- Это приятный, но не стресс. Просто приятно. Стресс у нас будет в следующем матче со «Спартаком». Предварительно сейчас то 17, то 18 градусов в следующую субботу в Москве показывает. Вот там уже стресс сегодня начинается, понимая, какая погода. Наши бразильцы и аргентинцы тоже знают, какая погода. Неважно. Сейчас у нас игра, которая начнется через какое-то время, это самое главное.