В службе коммуникаций РФС рассказали, зачем глава судейского корпуса РФС Павел Каманцев посетит матч 17-го тура Российской премьер-лиги между «Пари НН» и «Уралом».

В службе сообщили, что Каманцев отправился на игру для того, чтобы вручить памятные футболки судьям.

«Евгений Турбин проведет свой 100-й матч в РПЛ, ассистент Роман Усачев — 150-й и Екатерина Курочкина — первый. Поездка была запланирована сразу после назначения на тур», - заявили в службе в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что главного арбитра подозревают в получении взятки в размере пяти миллионов рублей.