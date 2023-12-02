Точилин поделился ощущениями от посадки самолёта с четвёртого захода

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Шторм века сокрушил всю Россию видеокадрами. Повлияло ли произошедшее здесь на побережье на вашу подготовку?

- Нет, мы работали по плану. Понятно, погода была не из приятных, но запланированные вещи мы постарались в это окно решить.

- Насколько я знаю, была очень сложная обратная дорога из Петербурга по итогам прошлого тура.

- Непростая, чуть адреналина, но всё нормально. Наверное, сели мы попытки с четвертой. Командир самолета проявил все свое мастерство, потому что перед этим он объявил, что, скорее всего, может уйти на запасной аэродром. Это бы точно повлияло на нашу подготовку. Но для нас, к счастью для всех самолет благополучно сел в аэропорту Сочи, все живы и здоровы.

- Дркушич, Джорджевич и Заболотный вне заявки. Они уже не помогут в этом году?

- В этом году нет.

- Макарчук, игрок сборной, в запасе из тактических соображений?

- Да, чисто тактические соображения. Тем более Тимофей Маргасов достаточно неплохо проявил себя в прошлом матче, пусть мы его проиграли, но он сыграл достаточно надежно. Мы исходили из своих соображений, но Артём готов в любой момент выйти и усилить игру.

- Кристиан Нобоа - важная фигура для «Сочи». Он в запасе вновь. Форма, тактика?

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- Он достаточно много пропустил. Да, он уже с нами тренируется, на сегодняшний момент у нас мы делаем выбор в пользу Юсупова и Кравцова, а Крис - опять тот игрок, который может выйти с лавки, добавить нам креатива и остроты впереди.

- Георгий Мелкадзе, его позиция - то оттянутый форвард, то форвард. Сегодня он нападающего сыграет?

- Сегодня нападающего, но с определенными требованиями.