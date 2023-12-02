​РФС не получал информации о подозрительных ставках на матч «Пари НН» - «Урал»

Российский футбольный союз не получал от букмекерских компаний информации о подозрительных ставках на матч Премьер-лиги между «Пари НН» и «Уралом». Такой ответ дали в службе коммуникаций РФС. При этом там отметили, что организация работает с букмекерами ради защиты честной игры.

Ранее появилась информация о том, что служба безопасности одной из букмекерских компаний обеспокоена странными ставками на игру в Нижнем Новгороде. Ставки повлекли за собой снижение коэффициента на победу «Урала», чему удивился даже комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

Арбитра перед матчем РПЛ подозревают в получении через посредника 5 млн рублей - источник