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​РФС не получал информации о подозрительных ставках на матч «Пари НН» - «Урал»

02 Декабря 2023 • 16:05 Комментировать
Пари НН
...
Урал
1 2.65 X 3.00 2 3.10
Через 2 ч. 18 мин.

Российский футбольный союз не получал от букмекерских компаний информации о подозрительных ставках на матч Премьер-лиги между «Пари НН» и «Уралом». Такой ответ дали в службе коммуникаций РФС. При этом там отметили, что организация работает с букмекерами ради защиты честной игры.

Ранее появилась информация о том, что служба безопасности одной из букмекерских компаний обеспокоена странными ставками на игру в Нижнем Новгороде. Ставки повлекли за собой снижение коэффициента на победу «Урала», чему удивился даже комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

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Евро-Футбол.Ру,
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ПАРИ НН УРАЛ
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