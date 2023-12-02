«Факел» не зажёгся, «Балтика» лишь рябила: Нулевая ничья Ташуева и Игнашевича

Семнадцатый тур чемпионата России открывали в Воронеже «Факел» и «Балтика».

В предыдущем туре завершилась шестиматчевая беспроигрышная серия «Факела» в чемпионате России. Началась она после поражения воронежцев от «Рубина» – и закончилась новым их проигрышем казанцам. За время своего удачного хода «факелоносцы» подняли себя из зоны вылета в относительно безопасный сектор таблицы. К игре с «Балтикой» команда Сергея Ташуева подходила с шестиочковым преимуществом над зоной стыков.

А вот калининградский клуб обитал в зоне прямого вылета. Несмотря на неплохие иной раз матчи, коллектив Сергея Игнашевича является одним из главных кандидатов на вылет из Премьер-лиги. В прошлом туре РПЛ «Балтика» проиграла в родных стенах «Спартаку», а до этого набрала своё первое очко в чемпионате на выезде – в матче с «Пари НН». В минувший вторник калининградцы дома упустили в концовке победу над «Локомотивом» в кубковой встрече – 2:2.

Правда, в чемпионате свои предыдущие четыре матча «Балтика» завершила без единого забитого гола. Первый тайм в Воронеже прошёл довольно скучно. «Факел» атаковал больше, но всё это позиционно. Состояние газона было не самое лучшее. В итоге только один момент создался до перерыва. На 33-й минуте Мастерной подстроился к подбору и приложился из-за пределов штрафной площади. Мяч срикошетил от защитника, после чего Джанаев отразил его на угловой.

В начале второго тайма Квеквескири выполнил подачу со штрафного, а Брызгалов головой не очень опасно переправил мяч в руки Джанаева. Балтийцы ответили подключением по зоне правого инсайда Мусаева. Оторвался Тамерлан от Брызгалова, однако отчаянно подкатившийся Божин помешал Мусаеву пробить точно – получилось гораздо выше створа. В принципе, боевая игра шла, и значимое предпочтение трудно было отдать кому-то.

К рубежу часа игры хозяева ещё пару раз заставили воронежских болельщиков поволноваться. Хорошую комбинацию с передачей слева направо завершал с подступов к штрафной Мусаев. Метил в ближний угол, но не попал немного. Затем Кузьмин навесил с левого фланга, а Мастерной мог забить и автогол, отправляя вторым этажом мяч на угловой. При этом в целом нельзя было сказать, что «Балтика» прижала хозяев. Просто создала пару-тройку полумоментов.

Дальше пришла пора «Факела» обострять. Аппаев подал слева со штрафного на Маркова, которому пришлось тянуться к мячу и удар у которого поэтому толком не получился. Через несколько минут после навеса с игры пробивал головой уже сам Аппаев. В упор Джанаев отразил эту попытку, однако всё равно там было зафиксировано «вне игры» у Хызыра. Казалось, что Осипова заменят из-за травмы, на поле даже вынесли носилки, но Александр смог продолжить матч.

В концовке хозяева стремились вырвать домашнюю победу – безуспешно. В итоге безголевая ничья. «Факел» не выиграл второй раз подряд, а беспобедная серия «Балтики» в чемпионате России составила шесть матчей. Сергей Ташуев и Сергей Игнашевич не выявили победителя. Если вспомнить первый круг, то там «Балтика» в третьем туре выиграла у «Факела» 2:1. В тот момент главным тренером воронежской команды был ещё Вадим Евсеев.

Кирилл Иванцов