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​Губерниев ответил, каких футболистов позвал бы на шоу «Вызов»

02 Декабря 2023 • 15:50 Комментировать

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев рассказал, каких троих футболистов он пригласил бы на шоу «Вызов».

Губерниев выбрал троих игроков – Ивана Облякова из ЦСКА, Артёма Дзюбу из «Локомотива» и экс-игрока сборной России Владимира Быстрова.

Говоря про Облякова, Губерниев сказал Sport24: «Он сойдёт за умника – молодой и воспитанный парень, который нашёл бы общий язык с юными учёными в этой программе».

Семнадцатый тур Российской премьер-лиги уже стартовал. Его матчи пройдут 2, 3 и 4 декабря. Лидером на текущий момент является «Зенит», опережающий «Краснодар» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Владимир Быстров Артём Дзюба Дмитрий Губерниев Иван Обляков ещё теги
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