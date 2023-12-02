​Губерниев ответил, каких футболистов позвал бы на шоу «Вызов»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев рассказал, каких троих футболистов он пригласил бы на шоу «Вызов».

Губерниев выбрал троих игроков – Ивана Облякова из ЦСКА, Артёма Дзюбу из «Локомотива» и экс-игрока сборной России Владимира Быстрова.

Говоря про Облякова, Губерниев сказал Sport24: «Он сойдёт за умника – молодой и воспитанный парень, который нашёл бы общий язык с юными учёными в этой программе».

Семнадцатый тур Российской премьер-лиги уже стартовал. Его матчи пройдут 2, 3 и 4 декабря. Лидером на текущий момент является «Зенит», опережающий «Краснодар» на одно очко.