​В «Зените» прокомментировали слухи о Ренане

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, отреагировал на сообщения о том, что клуб работает над уходом защитника Роберта Ренана в зимнее трансферное окно.

«Информация, что «Зенит» работает над переходом Ренана в другой клуб в январе 2024 года, - неправда», - цитирует Медведева Sport24.

Стоит сказать, что Роберт Ренан потерял место в основном составе «Зенита». Если говорить о Премьер-лиге, то в последний раз бразильский защитник появлялся на футбольном поле в августе.

На текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Сергея Семака на один зачётный балл опережает «Краснодар».