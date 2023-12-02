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​«Сочи» и «Крылья Советов» объявили составы на очный матч

02 Декабря 2023 • 15:22 Комментировать
Сочи
...
Крылья Советов
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Через 0 ч. 49 мин.

В одном из субботних матчей 17-го тура Российской премьер-лиги будут играть «Сочи» и «Крылья Советов».

Наставник «Сочи» Александр Точилин решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов: Гойло, Юрганов, Маргасов, Литвинов, Медведев, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Мелкадзе, Крамарич.

Рулевой «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Писарский.

Стартовый свисток в матче между «Сочи» и «Крыльями Советов» прозвучит в 16:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сочи

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