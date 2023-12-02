​Журналист Конов призвал в срочном порядке заменить судей на матче «Пари НН» - «Урал»

Известный журналист Василий Конов отреагировал на ситуацию вокруг матча «Пари НН» - «Урал». Есть информация, что служба безопасности одной из компаний, принимающих ставки, встревожилась из-за странных ставок на игру. Более того, сообщалось, что человек, близкий к арбитру этой игры Евгению Турбину, получил 5 миллионов рублей. При этом каких-то доказательств попытки повлиять на арбитра нет.

Конов считает, что РПЛ и РФС стоит в срочном порядке заменить бригаду арбитров, чтобы Евгений Турбин и его ассистенты не ощущали давления.

«РПЛ и РФС, на мой взгляд, даже на основании подозрений + данных службы безопасности букмекера и, само собой, с учётом презумпции невиновности, должны заменить судейскую бригаду. Матч будет под микроскопом, да и нервы/эмоции арбитра могут не выдержать», - написал Конов в своём телеграм-канале.

Матч «Пари НН» - «Урал» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.