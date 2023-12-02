​Шнякина удивила ситуация с коэффициентами на матч «Пари НН» - «Урал»

Известный комментатор Дмитрий Шнякин удивлён ситуацией с коэффициентами на матч Премьер-лиги между «Пари НН» и «Уралом». В своём телеграм-канале «Сплошняк» комментатор выразил непонимание из-за того факта, что коэффициент на победу екатеринбургской команды стал гораздо ниже.

«Почему люди начали ставить против одной из лучших домашних команд чемпионата? В матче против «Урала», которому, конечно, крепло не фартило, но всё же 0 побед в 5 последних гостевых играх…» - написал Шнякин.

Ранее сообщалось, что представители одной из компаний, принимающих ставки, встревожились из-за ситуации с матчем «Пари НН» - «Урал».

Арбитра перед матчем РПЛ подозревают в получении через посредника 5 млн рублей - источник