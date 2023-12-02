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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арбитра перед матчем РПЛ подозревают в получении через посредника 5 млн рублей - источник слухи

02 Декабря 2023 • 14:48 Комментировать
Пари НН
...
Урал
1 2.65 X 3.00 2 3.10
Через 3 ч. 52 мин.

В субботу вечером в чемпионате России пройдёт матч 17-го тура между «Пари НН» и «Уралом». В качестве главного арбитра на игре в Нижнем Новгороде будет работать Евгений Турбин. Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщает о том, что перед матчем Турбина заподозрили в получении 5 миллионов рублей одним из его близких.

Отмечается, что доказательств этому нет. Но тревогу забила служба безопасности одной из букмекерских компаний из-за странных ставок на матч.

Матч между «Пари НН» и «Уралом» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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