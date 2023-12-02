В субботу вечером в чемпионате России пройдёт матч 17-го тура между «Пари НН» и «Уралом». В качестве главного арбитра на игре в Нижнем Новгороде будет работать Евгений Турбин. Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщает о том, что перед матчем Турбина заподозрили в получении 5 миллионов рублей одним из его близких.

Отмечается, что доказательств этому нет. Но тревогу забила служба безопасности одной из букмекерских компаний из-за странных ставок на матч.

Матч между «Пари НН» и «Уралом» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.