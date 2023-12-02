Игонин: «Конкуренты «Зенита» сыграли выше своих возможностей»

Экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.

«Конкуренты «Зенита» сыграли выше своих возможностей. Любой клуб может поправить свой запас прочности. Если не будет больших изменений, будет очень трудно конкурировать с «Зенитом», - приводятся слова Игонина на страницах «Чемпионата».

После 16 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции находится «Краснодар» (32). Топ-3 замыкает столичное «Динамо», в копилке которого 28 баллов.