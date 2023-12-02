Гладилин: «Зиньковскому надо забивать больше голов и отдавать передач»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об игре полузащитника «красно-белых» Антона Зиньковского.

«Зиньковскому надо забивать больше голов и отдавать голевых передач. Качество игрока атаки характеризуется этими показателями. Все выдающие игроки атаки славились только этим», - цитирует эксперта Legalbet.

В текущем сезоне Зиньковский провел 22 матча за «народную команду». Антон забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

После 16 туров «Спартак» занимает четвертое место в таблице. В ближайшем матче «красно-белые» сыграют против грозненского «Ахмата».