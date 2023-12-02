«Локомотив» - «Зенит»: Бубнов назвал победителя матча

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о центральном матче 17-го тура чемпионата России между столичным «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».

«1:2. «Зенит» более сыгранная и классная команда. Бразильцы будут настроены соответствующим образом. Ничья с «Крыльями» добавит «Локо» нервозности, поэтому поставлю на победу гостей», - передает слова аналитика Sportbox.

Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве завтра, 3 декабря. В преддверии поединка «железнодорожники» находятся на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака занимают первое место.