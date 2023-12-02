Игонин: «Локомотив» будет замотивирован на «Зенит»

Экс-футболист Алексей Игонин рассказал о своих ожиданиях от поединка московского «Локомотива» против петербургского «Зенита» в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«Локомотив» будет замотивирован. Можно вспомнить, что они хорошо сыграли с «Зенитом» в Питере. Понимаю, что накал страстей и настрой будут запредельными», - передает слова Игонина «Чемпионат».

Встреча между «железнодорожниками» и «сине-бело-голубыми» состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» 3 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. По итогам 16 туров «Локомотив» занимает восьмую строчку в таблице, а «Зенит» идет на первом месте.