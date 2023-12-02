Чанов высказал мнение о матче ЦСКА - «Ростов»

Экс-тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов высказался относительно поединка «армейцев» против «Ростова» в 17-м туре чемпионата России.

«У ЦСКА есть понимание, как надо играть с «Ростовом», много очных встреч сыграно: игроки привыкли, а тренерский штаб знает проблемы и плюсы соперника. Все прекрасно понимают, что надо делать», - рассказал специалист в беседе с журналистом «Чемпионата».

Поединок между ЦСКА и «Ростовом» состоится в воскресенье, 3 декабря, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева идут на шестом месте в таблице РПЛ, а гости располагаются на десятой строчке.