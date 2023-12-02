Пименов назвал фаворита матча «Локомотив» - «Зенит»

Бывший игрок столичного «Локомотива» Руслан Пименов высказал мнение о поединке между «железнодорожниками» и петербургским «Зенитом» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Фаворит в матче «Зенит». У «Локомотива» скажется отсутствие Баринова и Галактионова. Сейчас в команде нет равноценной замены Баринову. Надо искать футболиста на позицию Дмитрия», - передает слова Пименова «РБ Спорт».

Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 3 декабря. Начало запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии матча «Локомотив» занимает восьмое место в таблице, а «Зенит» располагается на первой строчке.