Личка: «Я не дорос до уровня сборной России»

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка высказался о том, примет ли он предложение о работе в сборной России.

«Я не дорос до уровня сборной России. Честно, я об этом не думаю. Если предложат тренировать вашу национальную команду, то откажу. Пока что я хочу работать на клубном уровне», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

Под руководством Лички «Динамо» занимает третье место в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. После 16 матчей «бело-голубые» набрали 28 баллов и отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков. В ближайшем матче «Динамо» сыграет против казанского «Рубина».