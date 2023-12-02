В «Пари НН» заявили о готовности подписать Марадишвили

Дмитрий Кондратов, председатель совета директоров «Пари НН», высказался касательно потенциального трансфера хавбека московского «Локомотива» Константина Марадишвили.

«У нас есть интерес к Марадишвили. Если «Локомотив» и игрок согласны, то мы с радостью примем Константина здесь. Мы считаем, что он очень сильно нам поможет», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний полузащитник провел семь поединков, в которых отметился одним забитым мячом. Контракт опорника с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1,8 миллиона евро.