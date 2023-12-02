Тихонов назвал незаменимого футболиста «Спартака»

Ветеран столичного «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о влиянии нападающего Александра Соболева на игру «красно-белых».

«Соболев имеет огромное влияние на игру «Спартака» впереди, потому что он высокий нападающий. Считаю, что Соболев для «Спартака» незаменим. Здесь право выбора за тренером», - приводит слова Тихонова «Чемпионат».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний нападающий сыграл 13 поединков, в которых забил два гола и сделал пять ассистов. По итогам 16 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны.