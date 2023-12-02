ЦСКА не делал предложения «Динамо» по Тюкавину

ЦСКА не делал предложения нападающему «Динамо» Константину Тюкавину. Об этом рассказал член совета директоров «бело-голубых» Дмитрий Гафин.

«От ЦСКА по Тюкавину никаких официальных писем не было. Наша позиция по Тюкавину всегда была однозначна - мы хотим сохранить его для нашего клуба», - цитирует Гафина Sport24.

Ранее было объявлено о новом контракте 21-летнего нападающего с «Динамо». Трудовое соглашение рассчитано до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Тюкавин забил восемь мячей и отдал пять голевых передач за московский клуб. После 16 туров «Динамо» занимает третье место в таблице.