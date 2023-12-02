Бистрович - в основе «Балтики» на игру с «Факелом»

В рамках 17-го тура чемпионата России состоится поединок воронежского «Факела» и калининградской «Балтики». Тренерские штабы команд объявили стартовые составы на предстоящую встречу.

«Факел»: Беленов, Брызгалов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Мендель, Квеквескири, Марков, Аппаев.

«Балтика»: Джанаев, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Бистрович, Мусаев, Гузина.

Матч состоится на стадионе в Воронеже и начнется в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий в поединке можно будет в текстовой онлайн-трансляции на Liveresult.ru.