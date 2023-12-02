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Уилкшир: «Продление контракта Тюкавина - фантастическая новость для «Динамо»

02 Декабря 2023 • 12:49 Комментировать

Экс-игрок московского «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал продление контракта форварда Константина Тюкавина с «бело-голубыми».

«Продление контракта Тюкавина - хорошая и даже фантастическая новость для «Динамо». Я слежу за РПЛ и поддерживаю «Динамо». Верю, что он сможет принести ещё больше пользы для клуба», - приводит слова Уилкшира «Чемпионат».

Напомним, что новый контракт между 21-летним нападающим и московским клубом рассчитан до середины 2028 года.

В текущем сезоне чемпионата России Тюкавин сыграл 16 поединков, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

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Динамо Москва Люк Уилкшир Константин Тюкавин ещё теги
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