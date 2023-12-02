Радимов: «В какой-то момент показалось, что Абаскаль хочет увольнения»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов в беседе с журналистами поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Абаскаль хочет, чтобы его уволили? В какой-то момент мне так казалось, что такая история существует. Не знаю, как сейчас. Дождемся окончания чемпионата, там видно будет», - приводит слова Радимова «Спорт-Экспресс».

После 16 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 27 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. Ближайший матч подопечные Абаскаля сыграют на выезде против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в воскресенье, 3 декабря.