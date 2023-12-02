Тюкавин отказался от перехода в «Спартак»

Воспитанник «Динамо» Константин Тюкавин не рассматривает вариант трансфера в московский «Спартак». Об этом сообщил его агент Алексей Сафонов.

«От «Спартака» интерес был. Но этот вариант для Кости был исключен. Он с детства в «Динамо» и для него ромбик с буквой «Д» не пустой звук. Поэтому «Спартак» мы даже не рассматривали», - приводит слова представителя футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что накануне 21-летний форвард подписал с «Динамо» новый контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

В текущем сезоне Тюкавин сыграл 21 поединок за московский коллектив. Форвард забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.