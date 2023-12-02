Романцев: «Пацаны из «Пари НН» не могут играть с грандами, трясутся»

Легендарный тренер Олег Романцев, возглавлявший сборную России и московский «Спартак», высказался об игроках «Пари НН». Специалист занял пост советника в нижегородском клубе.

«В играх с грандами и выездных матчах я вижу, что пацаны не уверены в себе. Наверное, долбить надо каждый день, что они не хуже тех или иных. Они пока не могут играть с грандами, трясутся», - заявил Романцев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В ближайшем поединке чемпионата России «Пари НН» на домашнем стадионе встретится с екатеринбургским «Уралом». После 16 туров Премьер-лиги подопечные Сергея Юрана занимают девятое место в турнирной таблице.