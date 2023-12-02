Стало известно, сколько билетов продано на матч «Локомотив» - «Зенит»

Стало известно, сколько билетов продано на предстоящий поединок 17-го тура Российской премьер-лиги между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».

Как информируют журналисты «Спорт-Экспресса», на центральный матч уик-энда реализовано 12 тысяч билетов. Напомним, что «РЖД Арена» вмещает чуть больше 27 тысяч зрителей.

Поединок «Локомотива» против «Зенита» состоится в воскресенье, 3 декабря. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии этого противостояния «железнодорожники» занимают восьмое место в турнирной таблице, а «сине-бело-голубые» являются лидерами.