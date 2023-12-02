Бышовец высказал мнение о новом контракте Тюкавина

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец высказался о новом контракте форварда Константина Тюкавина со столичным «Динамо».

«Тюкавин стал не только игроком стартового состава, но и лидером «Динамо». Решение о продлении контракта с «Динамо» правильное и своевременное», - приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Новый контракт 21-летнего нападающего с «бело-голубыми» рассчитан до середины 2028 года. Предыдущий трудовой договор истекал летом 2024 года.

В текущем сезоне Тюкавин провел 21 поединок за «Динамо», записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи.