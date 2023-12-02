Непомнящий: «Долгосрочный контракт Тюкавина - плюс для «Динамо»

Российский специалист Валерий Непомнящий отреагировал на подписание нового трудового соглашения между нападающим Константином Тюкавиным и московским «Динамо».

«Это было ожидаемо. Тюкавин сам особо не горит желанием куда-то ехать. Долгосрочный контракт - это плюс для «Динамо». С обеих сторон - это правильное решение», - передает слова тренера «РБ Спорт».

Напомним, что новый контракт Тюкавина с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 21-летний нападающий провел 16 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.