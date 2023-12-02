Романцев рассказал, как относится к возможному уходу России из УЕФА

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о возможном уходе РФС из УЕФА.

«Из Европы уходить не надо. Надо играть, показывать полные стадионы по телевизору. Они подумают: ничего себе, а российский футбол жив. Может, и быстрее эта ахинея закончится», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. Национальная команда может поводить исключительно товарищеские игры. В последнем спарринге сборная России разгромно переиграла Кубу со счетом 8:0.