Карапузов оценил результаты «Пари НН» в РПЛ

Футболист «Пари НН» Владислав Карапузов в беседе с представителями СМИ поделился мнением о результатах команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Первую половину года можно занести в актив. Заняли место в середине таблице. Команда растет. Сейчас мы обосновались в РПЛ, поэтому у клуба такие результаты», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что после 16 туров нижегородская команда набрала 21 балл и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В ближайшем матче Премьер-лиги подопечные Сергея Юрана встретятся с екатеринбургским «Уралом».