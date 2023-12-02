Карапузов оценил игру «Динамо» под руководством Лички

Полузащитник Владислав Карапузов, ныне выступающий на правах аренды за «Пари НН», поделился мнением об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Слежу за «Динамо». Не удивлен, что команда показывает такой футбол. Очень симпатичный и атакующий. Это круто», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Динамо» занимает третье место после 16 туров. На счету «бело-голубых» 28 набранных баллов. В следующем поединке подопечные Марцела Лички на домашнем стадионе примут казанский «Рубин». Встреча пройдет в понедельник, 4 декабря.