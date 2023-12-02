Карапузов: «Я вряд ли вернусь в «Динамо»

Хавбек «Пари НН» Вадислав Карапузов, полноценный контракт которого принадлежит столичному «Динамо», поведал о возможном возвращении в московский коллектив.

«Я вряд ли вернусь. В «Пари НН» у меня аренда с правом выкупа. Уверен, условия будут выполнены, и я останусь. Я уже не первый год в арендах. Хочется где-то закрепиться», - приводит слова 23-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Карапузов поучаствовал в 17 поединках «Пари НН». Полузащитник не отметился голевыми действиями. После 16 туров нижегородская команда находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.