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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран рассказал, какое место «Пари НН» в РПЛ его устроит

02 Декабря 2023 • 10:16 Комментировать

Наставник «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о положении своих подопечных в турнирной таблице Российской премьер-лиги. По итогам 16 туров нижегородская команда располагается на девятой строчке.

«Поверьте, девятое место меня не устраивает. Вот шестое или пятое меня устроит. Футболисты «Пари НН» это знают, я им это доношу», - цитирует специалиста телеканал «Матч ТВ».

Ближайший поединок команда Юрана проведет против екатеринбургского «Урала» в 17-м туре Российской премьер-лиги. Матч пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде 2 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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