Юран рассказал, какое место «Пари НН» в РПЛ его устроит

Наставник «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о положении своих подопечных в турнирной таблице Российской премьер-лиги. По итогам 16 туров нижегородская команда располагается на девятой строчке.

«Поверьте, девятое место меня не устраивает. Вот шестое или пятое меня устроит. Футболисты «Пари НН» это знают, я им это доношу», - цитирует специалиста телеканал «Матч ТВ».

Ближайший поединок команда Юрана проведет против екатеринбургского «Урала» в 17-м туре Российской премьер-лиги. Матч пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде 2 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.