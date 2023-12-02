Таранов: «Зенит» делает ставку на чемпионат, «Локомотиву» будет очень непросто»

Экс-футболист Иван Таранов высказался касательно предстоящего поединка между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Зенит» в большей степени делает ставку на чемпионат. «Локомотиву» будет очень непросто, если учесть потери. Моё предпочтение в предстоящем матче отдаётся «Зениту», - приводит слова Таранова «Чемпионат».

Поединок пройдет на московском стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 3 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В преддверии этого матча «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Зенит» находится на первой строчке.