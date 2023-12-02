Кучаев возобновил тренировки с ЦСКА

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы хавбека московского ЦСКА Константина Кучаева, высказался о состоянии футболиста.

«Костя начал тренироваться с командой. Будет ли он принимать участие в матче против «Ростова» - это решение тренерского и медицинского штабов», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что из-за повреждения Константин пропустил пять последних поединков своей команды.

В нынешнем сезоне Кучаев принял участие в 15 матчах, не отметившись голевыми действиями. После 16 туров ЦСКА набрал 25 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.