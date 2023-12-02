Прогноз на матч «Пари НН» - «Урал» от Бубнова

В поединке 17-го тура чемпионата России «Пари НН» на домашнем стадионе примет екатеринбургский «Урал». Об этом матче поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. «Урал» провёл хороший матч с «Краснодаром». К «Пари НН» уральцы должны подойти без давления. Команды равные по силам и показывают схожий футбол. Тяжело отдать кому-то предпочтение», - приводит слова аналитика Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 2 декабря, начало запланировано в 19:30 мск. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.