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«Пари НН» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

02 Декабря 2023 • 19:00 Комментировать
Пари НН
0:0
Урал
1 2.65 X 3.00 2 3.10
1-й тайм

В 17-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Урал».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Пари НН - Урал

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Пари НН0:0Урал
Нигматуллин АртурКаккоев НикитаГоцук КириллАлександров ВикторСтаматов МатеоТрошечкин АлександрТихий ДмитрийМайга МамадуЖивоглядов ДмитрийКутателадзе НиколозСевикян Эдгар
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимЗе Турбо ЖозеЖигулёв ИльяКарапузов ВладиславКалинский НиколайБоселли ХуанТолстопятов НиколайЭдем Эссьен ЭдедемКухарчук ИльяБотнарь ВиталийСтоцкий Дмитрий
Помазун ИльяЭмерсон Иллой-АйетБегич СильвиеИталоКулаков ДенисСунгатулин ФанильМалькевич ВладиславАюпов ТимурЕгорычев АндрейГильерме ШеттинеБикфалви Эрик
Запасные: Сиссе ИбраимаМишкич ДаниэльЩербицкий ДенисЮшин АлександрФилипенко ЕгорНейва КристианДмитриев ИгорьКаштанов АлексейМамин АртёмИшков ИльяБевеев МингиянМамин Алексей
02 декабря. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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Евро-Футбол.Ру,
Урал Пари НН

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