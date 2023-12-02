«Пари НН» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 17-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Урал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Урал
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Протокол игры
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Стаматов Матео•Трошечкин Александр•Тихий Дмитрий•Майга Мамаду•Живоглядов Дмитрий•Кутателадзе Николоз•Севикян Эдгар
Помазун Илья•Эмерсон Иллой-Айет•Бегич Сильвие•Итало•Кулаков Денис•Сунгатулин Фаниль•Малькевич Владислав•Аюпов Тимур•Егорычев Андрей•Гильерме Шеттине•Бикфалви Эрик
02 декабря. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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