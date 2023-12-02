«Сочи» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 17-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сочи - Крылья Советов
Доступ после регистрации
Протокол игры
Гойло Никита•Юрганов Игорь• 33'Литвинов Вячеслав30' (Миладинович Иван (30') •Алвес Марсело•Медведев Юрий II•Кравцов Кирилл•Юсупов Артур•Маргасов Тимофей•Бурмистров Никита•Мелкадзе Георгий•Крамарич Мартин
Ломаев Иван•Бейл Гленн•Евгеньев Роман•Солдатенков Александр•Горшков Юрий•Бабкин Сергей•Костанца Фернандо• 20'Гарре Бенхамин•Салтыков Никита•Ежов Роман•Писарский Владимир
02 декабря. Стадион "Фишт" (Сочи).
Бан пользователя