«Факел» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 17-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Балтика».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - Балтика
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Протокол игры
Беленов Александр•Черов Василий•Брызгалов Сергей•Божин Сергей•Мастерной Владислав•Альшин Ильнур•Мендель Андрей•Квеквескири Ираклий•Магаль Руслан•Марков Евгений•Аппаев Хызыр
Джанаев Сослан•Остойич Иван•Гассама Натан•Радмановац Никола•Сото Гильермо•Кузьмин Максим•Бистрович Кристиян•Осипов Александр•Фернандес Роберто II•Мусаев Тамерлан•Гузина Гедеон
02 декабря. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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