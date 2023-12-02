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«Факел» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

02 Декабря 2023 • 13:30 Комментировать
Факел
0:0
Балтика
1 2.40 X 3.05 2 3.45
1-й тайм

В 17-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Балтика».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Факел - Балтика

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Факел0:0Балтика
Беленов АлександрЧеров ВасилийБрызгалов СергейБожин СергейМастерной ВладиславАльшин ИльнурМендель АндрейКвеквескири ИраклийМагаль РусланМарков ЕвгенийАппаев Хызыр
Запасные: Гудиев ВиталийСуслов КириллКудряшов ФёдорДоровских ВячеславБагамаев АбдулаМаксимов МаксимСеле ТабоЯколиш АнтониоИвлев АндрейМоцпан НикитаИвахнов Матвей
Джанаев СосланОстойич ИванГассама НатанРадмановац НиколаСото ГильермоКузьмин МаксимБистрович КристиянОсипов АлександрФернандес Роберто IIМусаев ТамерланГузина Гедеон
Запасные: Корякин АлександрГалоян АртурБориско МаксимАванесян ТигранМаляров КириллДудиев АсланЛамейра ЖоаоЭнрикес АнхелоПряхин СергейПуцко Александр
02 декабря. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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Евро-Футбол.Ру,
Факел Балтика

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