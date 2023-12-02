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Туфрин: «Хорошо, если «Зенит» сыграет вничью с «Локомотивом»

02 Декабря 2023 • 09:00 Комментировать

Экс-президент петербургского «Зенита» Леонид Туфрин поделился ожиданиями от матча между «сине-бело-голубыми» и столичным «Локомотивом» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Игра будет сложной для «Зенита» с учетом того, что матч с «Динамо» петербуржцы провели безвольно. Никто не взял на себя лидерских качеств. Хорошо, если сейчас увезут из Москвы ничью», - приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

Центральный матч тура «Локомотив» - «Зенит» пройдет на стадионе «РЖД Арена» завтра, 3 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

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