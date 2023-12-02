Широков: «Круговой - необходимый элемент «Зенита»

Экс-игрок сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Роман Широков высказался относительно истекающего контракта защитника петербургского «Зенит» Данила Кругового.

«Круговой - необходимый элемент «Зенита», это игрок обоймы. Других Круговых именно такого уровня в своей системе у «Зенита» нет», - передает слова Широкова «Чемпионат».

Срок действующего трудового договора между Данилом и петербургским клубом рассчитан до середины следующего года. Он защищает цвета команды с 2019 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Круговой сыграл десять поединков, в которых отметился одной голевой передачей.