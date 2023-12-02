Деменко высказал мнение о матче «Ахмата» против «Спартака»

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Деменко высказался относительно предстоящего поединка между грозненским «Ахматом» и «красно-белыми» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Спартаку» предстоит третий выездной матч подряд. Все будет зависеть от команды и ее настроя. «Спартаку» просто необходимо уйти на зимний перерыв в максимально выгодной позиции», - приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Матч «Ахмата» против «Спартака» состоится в воскресенье, 3 декабря, на стадионе в Грозном. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж игры проведет Liveresult.ru.