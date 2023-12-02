Камоцци оценил шансы Сперцяна заиграть в Серии А

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переезде полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в чемпионат Италии.

«Сперцян в «Ювентусе»? Я слышал об этом. Более того, в новостях очень часто говорят об этом футболисте. Я давно наблюдаю за ним. Он сумеет заиграть в Италии», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 23-летний хавбек провел 15 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мяче и три результативные передачи. Срок действующего контракта Сперцяна с краснодарским клубом рассчитан до середины 2026 года.