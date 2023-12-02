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Камоцци оценил шансы Сперцяна заиграть в Серии А

02 Декабря 2023 • 08:43 Комментировать

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переезде полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в чемпионат Италии.

«Сперцян в «Ювентусе»? Я слышал об этом. Более того, в новостях очень часто говорят об этом футболисте. Я давно наблюдаю за ним. Он сумеет заиграть в Италии», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 23-летний хавбек провел 15 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мяче и три результативные передачи. Срок действующего контракта Сперцяна с краснодарским клубом рассчитан до середины 2026 года.

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Ювентус Франко Камоцци Эдуард Сперцян ещё теги
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